De provincie Groningen wil het spoor tussen Scheemda en Winschoten over een lengte van 4 kilometer verdubbelen. De spoorverdubbeling is onderdeel van het internationale project Wunderline.

Aanleiding

Provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen willen samen een impuls geven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio’s. Goed openbaar vervoer is daarbij essentieel. De Wunderline realiseert een snellere, comfortabele treinverbinding. Hiermee kunnen werknemers, studenten en toeristen straks in iets meer dan twee uur tussen Bremen en Groningen kunnen reizen. Om deze snelle treinverbinding mogelijk te maken is een extra spoor nodig, waarop treinen elkaar kunnen passeren. Hierdoor wordt de reistijd korter en sluiten de Nederlandse en Duitse spoordiensten beter op elkaar aan. De spoorverdubbeling wordt door de provincie Groningen en ProRail uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oldambt.

Contact

Meer informatie over de spoorverdubbeling, het project Wunderline en (online) bijeenkomsten vindt u op de website van de provincie Groningen www.provinciegroningen.nl/projecten onder het project ‘spoorverdubbeling’. Heeft u vragen over de spoorverdubbeling Scheemda-Winschoten? Neem dan contact op met de provincie Groningen via (050) 316 4911 of spoorverdubbelingsw@provinciegroningen.nl.

Foto: Gemeente Oldambt