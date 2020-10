Rapport metingen biomassa-installatie Oldambt openbaar

Gemeente Oldambt heeft vanmiddag het rapport van de metingen van de biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren in Winschoten ontvangen. Omdat de gemeente graag transparant wil zijn, deelt zij het nu. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “De eigenaar heeft alle tijd en ruimte gekregen voor het onderzoek en het rapport. Dat heeft wat mij betreft te lang geduurd en daar ben ik teleurgesteld over.”

Nauw contact met omwonenden

Vanuit de gemeente is er nauw contact geweest met de omwonenden via twee vertegenwoordigers vanuit de wijk. Zij zijn meegenomen in het feit dat het rapport er na talloze navragen niet was. Ook nu is er contact geweest. “Wij hebben vanmiddag die twee omwonenden gebeld en hen het rapport aangeboden. Ook zij hebben lang op het rapport moeten wachten en we vinden het belangrijk om transparant te zijn”, zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Nog geen conclusie

De burgemeester geeft aan: “Het is nu te vroeg om al conclusies te kunnen trekken. Daarvoor moeten we eerst het rapport samen met onze experts doornemen om het te kunnen duiden.” De gemeenteraad is vanmiddag ook geïnformeerd over het rapport en het proces. De gemeenteraad van Oldambt heeft in een eerder stadium al aangegeven graag te willen discussiëren over de toekomst van biomassa in Oldambt. De verwachting is dat deze discussie dit jaar nog gevoerd wordt.

Rapport is openbaar

Het rapport met de resultaten is openbaar. Wilt u het rapport ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl.

Foto: Gemeente Oldambt