Real life horror-game in Scheemda op 20, 21 en 22 oktober

SCHEEMDA – Een combinatie van horror en een gigantische adventure game. Warrior events bedenkt al een aantal jaar succesvolle en gigantische adventure gaming producties met een horror experience. Deze oktober komt de award winnende horror productie ‘The Great Purge’ naar Scheemda, provincie Groningen. De twee locaties, vervoer met retro horrorbus, 45 acteurs en de unieke verhaallijnen geven je het gevoel alsof je in een echte film bent beland.

The Great Purge is 3 uur durende horror real life game waarin mensen het gevoel hebben alsof zij in een film zijn beland. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens zo’n horror real life game? Alita Smit legt uit:

“De horror game zal plaatsvinden op twee locaties. Op de eerste locatie zal een bepaald ritueel moeten ondergaan, hier begint al de horror. Na het ritueel vertrek je met een retro bus naar de tweede, geheime locatie. Daar is een compleet horror circus opgezet. Het wordt echt ontzettend gaaf!”

Alsof je in een film zit

“We hebben circustenten, circus spellen, acts op stelten, vuuracts en stage fighters. Je krijgt echt het gevoel alsof je in een film bent beland. Je moet zelf allemaal keuzes maken. Het doel is om de Purge te overleven. Dit kan je doen door te kiezen tussen twee kanten. Je zal moeten onderhandelen, wapens moet uitkiezen, mensen verraden, misschien moet je jezelf opofferen. De keuze is aan jou!”

Award winnend spel

Vorig jaar heeft The Great Purge een award gewonnen. Een jury trekt tijdens Halloween door het hele land en bezoekt rond de 80 evenementen. Uit deze 80 evenementen heeft The Great Purge de award gewonnen voor Best Concept. De real life games van Warrior Events zijn een compleet nieuwe vorm van entertainment. Wat een groot succes blijkt te zijn. Via warriorevents.nl kunnen bezoekers een kaartje kopen voor The Great Purge op 20, 21 en 22 oktober aan de Torenstraat 2 in Scheemda.

Foto: Warrior Events