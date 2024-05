Regionale veteranendag op zaterdag 15 juni in de HarbourClub Winschoten

Op zaterdag 15 juni organiseren de gemeenten Oldambt en Westerwolde een bijzondere editie van de regionale Veteranendag, met als gastspreker Generaal b.d. Peter van Uhm. Deze dag is speciaal bedoeld voor oorlogsveteranen en hun partners uit de gemeenten Oldambt en Westerwolde, als dank voor hun inzet en moed.

Programma

De Veteranendag staat in het teken van erkenning en waardering voor veteranen en biedt een kans voor hen om samen te komen en verbinding te leggen met anderen. Bijzonder tijdens deze editie is de aanwezigheid van generaal b.d. Peter van Uhm. Verder wordt de dag gevuld met iconische legervoertuigen, toespraken van burgemeester Cora-Yfke Sikkema (Oldambt) en waarnemend burgemeester Leendert Klaassen (Westerwolde), een plechtig moment van herdenking en een gezellige lunch. Na afloop is er de mogelijkheid om mee te gaan naar de bloemlegging bij de Veteranenplaquette, bij het herdenkingsmonument aan het Zuiderveen in Winschoten.

Generaal b.d Peter van Uhm

Peter van Uhm is een Nederlands generaal buiten dienst. Van 2005 tot en met 2008 was hij commandant Landstrijdkrachten, waarna hij vanaf 2008 optrad als commandant der Strijdkrachten. Zijn termijn eindigde in 2012. Hij zal tijdens de regionale Veteranendag aanwezig zijn als gastspreker, om vragen van de veteranen te beantwoorden en om zijn boeken te signeren.

Wanneer is iemand veteraan?

Bij het begrip ‘veteraan’ wordt vaak gedacht aan de Tweede Wereldoorlog. Dit klopt maar gedeeltelijk. Elke (oud-)militair met de Nederlandse nationaliteit die diende in oorlogsomstandigheden of bij een vredesmissie is namelijk veteraan. Veteranen hebben bijvoorbeeld gediend bij missies en oorlogen in Indië, Libanon, Cambodja of Iran. Of korter geleden, op de Balkan of in Afghanistan, Irak, Mali of Jordanië. Leeftijd speelt dus geen rol in het wel of niet zijn van een veteraan.

Aanmelden

Er zijn zo’n 400 geregistreerde oorlogsveteranen en hun partners uitgenodigd. Veteranen die geen lid zijn van het Veteraneninstituut kunnen zich tot 31 mei aanmelden door te mailen naar info@gemeente-oldambt.nl.

Foto: Gemeente Oldambt