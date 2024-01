Reminder: Informatiebijeenkomst aanstaande maandag in Nieuwolda

Aanstaande maandag 22 januari is er een informatieve avond in het dorpshuis ‘t Trefpunt te Nieuwolda, van 19:30 tot 21:00 uur. De avond staat in het teken van de actuele stand van zaken rondom aardbevingsversterking en schadeafhandeling binnen onze gemeente. Ook IMG en NCG zijn die avond aanwezig. Daarover schreven we ook al in de nieuwsbrief Oldambt Versterkt van december 2023. Maar we brengen het graag nogmaals onder uw aandacht.

Wilt u daarbij zijn? Om te horen wat de stand van zaken is? Of om uw vragen te stellen? Meld u dan aan via info@gemeente-oldambt.nl of bel naar (0597) 48 20 00. Heeft u een vraag? Dan mag u die ook vooraf aan ons doorgeven. Dan kunnen we daar tijdens de avond nog beter antwoord op geven.

Foto: Gemeente Oldambt