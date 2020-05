Renovatie panden Blijhamsterstraat in Winschoten

WINSCHOTEN – De panden aan de Blijhamsterstraat 5 en 5a in Winschoten worden opgeknapt.

De gebouwen stonden al lange tijd leeg en raakten daardoor in verval. Voor de omgeving was dat geen prettige aanblik. Gelukkig komt daar nu verandering in. Het college stemde dinsdag in met een plan om de karakteristieke panden te renoveren. De gebouwen, door de gemeente opgekocht als ‘rotte kies’, krijgen na de renovatie een woonbestemming.

Sloop

In maart vorig jaar leek het er nog even op dat de panden gesloopt zouden worden. Erfgoedvereniging Heemschut wees toen op de karakteristieke status van de panden. De situatie werd daarop opnieuw beoordeeld en uiteindelijk leidde dat alsnog tot het besluit om ze te renoveren. Naar aanleiding van eerdere oproepen is de gemeente inmiddels in vergaande onderhandeling met een architect over ontwikkeling van de locatie.

Oplevering in 2021

De plannen voor de gebouwen worden dit najaar verder uitgewerkt. Eind 2021 kunnen de nieuwe bewoners erin. Hoewel de verbouwing van de panden nog niet direct van start gaat, wordt er rond de bouwvak wel kortdurend aan de panden gewerkt om ze wind- en waterdicht te maken.

Foto: Gemeente Oldambt