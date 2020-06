Richard Nobbe is de nieuwe stadsdichter van Oldambt

De Groninger Richard Nobbe is verkozen tot de nieuwe stadsdichter van de gemeente Oldambt. In die rol treedt hij tot medio 2022 op bij officiële gelegenheden en organiseert hij activiteiten in de gemeente. Nobbe is de opvolger van Bianca Holst en wordt daarmee de vierde stadsdichter van het Oldambt. Het is de eerste keer dat de stadsdichter niet in de gemeente zelf woont.

Uitdaging

Cultuurwethouder Bard Boon is blij met de nieuwe stadsdichter: “In 2010 zijn we begonnen met het stadsdichterschap in Oldambt. Er zijn drie stadsdichters geweest en nu is de eer aan Richard Nobbe. Het zal voor hem een grote uitdaging zijn om Bianca Holst te evenaren, maar ik denk dat dat wel gaat lukken.”

Het belang van poëzie voor jongeren

Tijdens zijn stadsdichterstermijn wil Nobbe de aandacht vestigen op de jongeren in de gemeente. Over de workshops die hij wil geven, zegt hij het volgende: “Het moet niet zozeer gaan over het schrijven van een elfje of wat een haiku nou is, maar over het belang van poëzie en hoe het iemand een stem kan geven.”

Maatschappelijke discussies

Ook hoopt Nobbe dat zijn poëzie aanleiding vormt voor maatschappelijke discussies: “Ik zal geen keus zijn waar iedereen het mee eens is, maar ik breng liever een discussie teweeg dan dat ik mij stilhoud. Ik wil dat mijn poëzie de vonk is die het vuur van het maatschappelijk debat op gang brengt.”

Over de nieuwe stadsdichter

Nobbe (1993) is geboren en getogen in Winschoten en begon in 2015 aan de studie Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is verbonden aan Literair Dispuut Flanor en al een aantal jaren lid van de Dichtclub van de Kroeg van Klaas. Daarnaast organiseert hij al een aantal jaren het open podium Poëzie Met, dat hij overnam van Kasper Peters. Tegenwoordig organiseert hij het open podium met Olivier van Eijk. In 2019 schopte hij het tot de finale van het NK Poetry Slam. Ook is hij actief als columnist bij zowel RTV Noord als Glasnost en is hij theatermaker.

Foto: Gemeente Oldambt