Ron Haans wint Ondernemersprijs Oost-Groningen 2024

Ron Haans uit Winschoten heeft donderdagavond 8 februari 2024 de 7e editie van de Ondernemersprijs Oost-Groningen gewonnen in de Klinker in Winschoten. Ron Haans, directeur van de fitnessketen Ron Haans, ontving de bronzen award ‘De Gouden Toekomst’ uit handen van wethouder Economie Erich Wünker. De feestelijke avond werd bezocht door ongeveer 250 Oost-Groninger ondernemers en andere geïnteresseerden en stond in het teken van de technologietrend AI (kunstmatige intelligentie).

“Dit unieke sportieve bedrijf is het gelukt om in relatief korte tijd na verschillende lockdowns een bloeiende en groeiende fitnessonderneming op te bouwen, waarbij gezondheid en beweging voorop staan. Dit getuigt van veel durf, lef en doorzettingsvermogen. Ron kwam, hij zag en overwon. Van harte gefeliciteerd met de Ondernemersprijs Oost-Groningen 2024.” aldus Erich Wünker, jurylid van de Ondernemersprijs Oost-Groningen en wethouder Economie gemeente Oldambt.

28 nominaties en drie finalisten

Naast Ron Haans waren ook Verbidak en Winteb finalist van de Oost-Groninger Ondernemersprijs. De drie finalisten werden geselecteerd uit 28 nominaties. De jury hanteerde daarbij de volgende criteria: ondernemerschap, maatschappij en omgeving, innovatie enonderscheid én economie en werkgelegenheid.

Een avondvullend programma in het teken van AI

De feestelijke avond werd gepresenteerd door Jan van der Meide en stond in het teken van de veelbesproken trend Artificial Intelligence (AI). Tech-Expert en voormalig inwoner van Oost-Groningen Jarno Duursma ging daarover met de aanwezige ondernemers in gesprek. Diederik Nomden, bekend van The Beatles tributeband The Analogues verzorgde het muzikale intermezzo met muziek over Oldambt. Gedeputeerde Economie Henk Emmens van de provincie Groningen was onder andere te gast.

De jury

De jury van de Ondernemersprijs Oost-Groningen bestaat uit Karel Groen, voorzitter en directeur van de Eems Dollard Regio (EDR), Joyce Walstra voorzitter van MKB-Noord, Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, René Luinstra, voorzitter van de Ondernemerskring Oost-Groningen en Erich Wünker wethouder Economische Zaken van de gemeente Oldambt.

De Ondernemersprijs Oost-Groningen

De Ondernemersprijs Oost-Groningen is een initiatief van de Ondernemerskring Oost-Groningen en de gemeente Oldambt. Het doel van de tweejaarlijkse prijs is het stimuleren van de regionale bedrijvigheid. Aan deze ondernemersprijs is de award ‘De Gouden Toekomst’ verbonden. Dit bronzen kunstwerk is speciaal voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen ontworpen door kunstenares Erlinde Stephanus.

Foto: Gemeente Oldambt