Ronde Tafel 41 vervult kerstwensen Stichting Klein Voorhout

BEERTA – Op 24 december zijn een aantal leden van Ronde Tafel 41 op bezoek geweest bij Stichting Klein Voorhout in Beerta. Het bezoek stond in het teken van het overhandigen van allerlei spullen die op het wensenlijstje stond van Stichting Klein Voorhout.

Stichting Klein Voorhout biedt kinderen en jongeren, die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben, een thuis en een toekomst. Zij doen dit voor kinderen vanaf 4 jaar tot jongeren ouder dan 18 jaar. In de afgelopen jaren heeft de Ronde Tafel 41 al vaker Stichting Klein Voorhout ondersteunt met verschillende bijdragen en activiteiten. Toen duidelijk was dat er een wensenlijst was voor kerst 2021 is de Ronde Tafel dan ook gaan kijken wat ze hierin konden betekenen.

Wensenlijstje afgestreept

Samen met Top1Toys Jager uit Winschoten, Hema Winschoten en Sony is het de Ronde Tafel 41 gelukt om alle kerstwensen van Stichting Klein Voorhout te kunnen vervullen. Deze wensen liepen uiteen van bordspellen, servies tot aan een PlayStation. Het was voor Stichting Klein Voorhout dan ook een grote verrassing dat het hele wensenlijstje kon worden afgestreept.

Kerst nóg een beetje leuker

Tijdens het bezoek op 24 december zijn alle kado’s overhandigt aan de bewoners en is er uitvoerig gesproken over het werk en de uitdagingen waar Stichting Klein Voorhout mee te maken heeft. De Ronde Tafel 41 is dan ook trots dat het samen met Top1Toys Jager, Hema Winschoten en Sony deze kinderen en jongeren hebben kunnen helpen om kerst 2021 een beetje leuker te maken.

