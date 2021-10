Op 7 en 8 juli staat het Rosarium van Winschoten weer volop in het teken van het Rozenfestival. De kersverse stadsdichteres van ´t Oldambt, Bianca Holst, presenteert het programma op het Dichters-Podium. Is het op het muziekpodium stil, dan is er op het Dichter-Podium wat moois te beleven!