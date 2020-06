RUN wordt tweedaagse evenement

In 2019 gaat de RUN van éé n wedstrijddag naar twee. Op vrijdag 13 september wordt vanaf 18.30 uur gestart met de “Lutje RUN” . Er is gekozen voor het Marktplein als nieuwe locatie voor zowel de start als de finish. Dit in een geweldige samenwerking met de aanwezige horeca. Op het plein zal een podium komen waar muziek gaat klinken en de wedstrijd van de jeugd zal door de vaste speaker Wycher vd Bremen worden begeleid. De afstanden zijn net als vorige jaren!

Er wordt voor de eerste keer een FunRUN georganiseerd over een afstand van 5 kilometer. Toegankelijk voor iedereen! Rennen, wandelen, Nordic Walking, gehandicapt (lichamelijk / geestelijk) alles is toegestaan. Dit is een loop over 2 ronden zodat, wanneer je er geen twee kunt lopen eventueel kunt uitstappen. Het zou erg leuk zijn om in een passende uitdossing aan de start te komen maar gewoon in loopkleding is natuurlijk ook toegestaan. Deze uitbreiding geeft de mensen tevens de kans om te kijken of ze het jaar er op een 10×10 deelnemer worden.

De organisatie van de RUN, het gemeentebestuur en de gezamenlijke winkeliers zijn heel content met deze vernieuwde opzet.