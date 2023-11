Samen sterk voor de toekomst van onze jeugd

Woensdag 15 november kwamen zo’n 200 medewerkers van het onderwijs, de kinderopvang en de gemeente samen op het Kennisfestival Jeugd – Samen Sterk voor de Toekomst. Daar werden verbindingen gelegd, inspiratie opgedaan en leerden mensen elkaar (beter) kennen. Dit alles om samen sterk te staan voor de toekomst van onze jeugd.

Jurrie Nieboer, wethouder en voorzitter van het Lokaal Educatief Overleg, opende het kennisfestival. ‘Wat is het fantastisch dat we met dit festival zoveel mensen en organisaties hebben weten samen te brengen. Het is echt uniek dat we met het hele lokale jeugdveld op één moment samen zijn. Dit gaat een boost geven aan de onderlinge samenwerking, dat kan niet anders. Je belt iemand sneller als je elkaar al eens hebt ontmoet. En je maakt sneller gebruik van het lokale hulpaanbod als je weet wat er allemaal mogelijk is.’

Het festival was gericht op professionals die werkzaam zijn op het snijvlak tussen zorg, onderwijs en kinderopvang. Denk aan leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers en zorg coördinatoren. Het kennisfestival had als doel om te verkennen, te inspireren en te verbinden. Zo gaf Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, een lezing over hoe de samenwerking rondom het kind nog beter kan. Ook konden de aanwezigen diverse workshops volgen en presenteerden lokale organisaties hun hulp- en ondersteuningsaanbod voor jeugd en gezinnen. Noorderpoort had speciaal voor deze avond de Campus ter beschikking gesteld. Een van de deelnemers over het festival: ‘Het festival gaf een mooi inzicht in het voorliggend veld van Jeugd. De avond was daarnaast informatief en gezellig!’

De organisatie van de avond was in handen van de onderwijsorganisaties (PO/VO/MBO) in onze gemeente, de kinderopvang, CMO-STAMM en de gemeente Oldambt.

Foto: Gemeente Oldambt