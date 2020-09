Sporten, op muziekles of meegaan met schoolreisjes. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld, maar niet elke ouder kan dit betalen. Daarom doet gemeente Oldambt mee aan het landelijke initiatief ‘Samen voor alle kinderen’. Via de website samenvoorallekinderen.nl kunnen ouders én tussenpersonen een bijdrage aanvragen voor de kosten voor school, sport of cultuur.

Eén plek voor ouders en tussenpersonen

Wethouder Gert Engelkens, die het armoedebeleid in zijn portefeuille heeft, legt uit waarom Oldambt meedoet: “We vinden het belangrijk dat kinderen die opgroeien in armoede er ook gewoon bij horen. Daarmee neemt de kans namelijk af dat zij als volwassenen in eenzelfde situatie terechtkomen. Het mooie van dit initiatief is dat er nu één platform is voor het aanvragen van een bijdrage uit verschillende potjes. Dat was er eerst niet, waardoor je bij ieder fonds een aparte aanvraag in moest dienen. Het is nu dus een stuk makkelijker om een bijdrage aan te vragen.”

Voor alle ouders met een laag inkomen

Samen voor alle kinderen is er voor alle ouders met een laag inkomen, zoals ouders met een (bijstands)uitkering, werkende ouders met een laag inkomen, ZZP’ers met weinig werk of ouders met schulden. De fondsen kennen soms een leeftijdsgrens van 18 jaar en soms van 21 jaar.

Deelnemende fondsen

Samen voor alle kinderen in Oldambt is een samenwerking tussen gemeente Oldambt, Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen, Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.

Foto: Gemeente Oldambt