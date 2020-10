Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil met een voorlichtingscampagne voorkomen dat senioren de dupe worden van nieuwe vormen van criminaliteit. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ krijgen ouderen tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude en phishing. Gemeente Oldambt werkt mee aan deze campagne en roept inwoners via sociale media op om de tips die op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl staan aandachtig door te nemen of te bespreken met bijvoorbeeld ouders of grootouders.

Elk slachtoffer is er een te veel

De politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden er steeds meer babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen ‘hulp’ aanbieden. Opgelicht worden kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Elk slachtoffer is er een te veel. Daarom vragen wij als gemeente aandacht voor deze nieuwe vormen van criminaliteit en voor de tips om te voorkomen dat mensen hier slachtoffer van worden.

Hoe te handelen bij…

Meekijkers bij het pinnen

Scherm bij het intoetsen van uw pincode de toetsen af met uw hand of portemonnee;

Staat iemand te dicht achter u, vraag dan om meer privacy;

Laat u niet afleiden tijdens het pinnen.

Babbeltrucs (aan de deur)

Doe niet zomaar de deur open

Houd de deur op een kier, bijvoorbeeld met een kierstandhouder

Vraag om legitimatie

Laat geen onbekenden binnen

Doe de deur achter u dicht als u binnen iets gaat halen

Hulpvraagfraude (via WhatsApp)

Maak nooit zomaar geld over na een onverwacht betaalverzoek. Niet gebeld = geen geld.

Als een bekende je met een nieuw nummer vraagt om geld over te maken, controleer dan altijd rechtstreeks bij de bekende of het verzoek van hem of haar komt.

Phishing

Eerst checken, dan klikken. Klik niet zomaar op een link.

Vraag rechtstreeks bij de instantie van wie het verzoek lijkt te komen of het verzoek daadwerkelijk van hen komt.

Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let dan goed op!

Toch slachtoffer geworden?

Wanneer u of iemand in uw omgeving toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is. Doe altijd aangifte wanneer u slachtoffer bent geworden van criminaliteit. Alleen met uw informatie kan de politie de dader opsporen en kan worden voorkomen dat anderen ook slachtoffer worden. Het kan iedereen overkomen, schaam u dus niet!

Foto: Gemeente Oldambt