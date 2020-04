Schiere Poedie Poffert als hét cadeau voor Moederdag

WINSCHOTEN – Zwaar van chocola en stevig van smaak kan de Schiere Poedie Poffert hét Moederdagcadeau zijn voor moeders in Oldambt.

Ze vielen in de smaak, want de afgelopen weken kookte hij er honderden. Bert van Vondel, in dagelijks doen gastdocent Vredesonderwijs, bedacht een poffertactie om lokale ondernemers in Oldambt een steuntje in de rug te geven. Op speciaal verzoek ontwikkelde hij voor Moederdag (10 mei) de Schiere Poedie Poffert, een exclusieve verwenpoffert van chocolade.

‘Levensgevaarlijk lekker’

Vakspecialist Harrie van der Laan kwalificeert de brownie-gelijkende poffert als ‘levensgevaarlijk lekker’. Samen met zijn vrouw Truus en Esther Veldhuis van cadeau- en zoetwarenspeciaalzaak Mecca heeft Harrie zich de afgelopen dagen als willig proefkonijn op de verschillende smaakvarianten gestort en mensmoedig door de lekkerste chocopofferts heen gegeten.

“Alleen het lekkerste is goed genoeg om als Moederdagcadeau over de toonbank te mogen gaan”, aldus Van der Laan. “Deze is echt om van te smullen, er zit lekker veel chocolade in en die rozijnen maken het erg smakelijk. Levensgevaarlijk lekker!” De Schiere Poedie Poffert kan hét cadeau zijn voor de 120 allerliefste Oost-Groninger moeders. “Maar…”, vervolgt Harrie. “Dan moeten de papa’s er wel op tijd bij zijn en vroegtijdig bestellen, want: op-is-op!”

Moeders met uitkering

Veldhuis en Van der Laan stellen bovendien gratis twintig met chocolade overgoten Schiere Poedie Pofferts beschikbaar aan moeders met een bijstandsuitkering. Twintig kinderen kunnen dus voor hun moeder een poffert als cadeau reserveren bij Esther Veldhuis van snoepwinkel Mecca. Maar, ook voor hen geldt dat ze er wel op tijd bij moeten zijn want de voorraad is beperkt.

Poffertactie

Met de Schiere Poedie Poffert zet Bert van Vondel officieel een streep onder de met Pasen gestarte poffertactie in de gemeente Oldambt. Van Vondel had de actie samen met ondernemers Harrie van der Laan en Esther Veldhuis opgezet om de gevolgen van de bijzondere coronatijden enigszins het hoofd te bieden.

Van Vondel maakt de pofferts ambachtelijk en op traditionele wijze. “Ze vlogen haast letterlijk met tientallen tegelijk als warme broodjes over de toonbank de winkel uit”, vertelt hij. “Zolang de stroom bestellingen aanhoudt, kook ik elke week op vrijdag en zaterdag nog een beperkt aantal pofferts. Deze blijven af te halen bij Mecca en Van der Laan.”

Foto: manfredrichter/Pixabay