Schierste Ploatje van start

Zes maanden, zes opdrachten, acht deelnemers, drie juryleden en een ‘thuiswedstrijd’. Dat is in het kort wat de fotowedstrijd Schierste Ploatje te bieden heeft. Tijdens deze wedstrijd worden semiprofessionele fotografen opdrachten voorgelegd, waar ze vervolgens drie weken de tijd voor hebben om uit te voeren. Deze opdrachten dienen allemaal te worden uitgevoerd in De Graanrepubliek, Oldambt.

Geselecteerde deelnemers

Acht deelnemers, allen woonachtig in Oldambt, zijn door Stichting Marketing Oldambt geselecteerd en zijn vanaf 5 april te volgen in hun doen en laten rondom de wedstrijd. Iedere opdracht heeft een thema, van de deelnemers wordt verwacht een foto in het gebied te maken die past bij het thema en bijbehorende opdracht.

De ingezonden foto’s worden vervolgens beoordeeld door een driekoppige jury, bestaande uit Edwin van der Woude (directeur Marketing Oldambt), Stella Dekker (professioneel fotografe) en een maandelijks roulerend gastjurylid. Dit gastjurylid is ook een professionele fotograaf met zijn of haar specialisme op het gebied van het thema van de opdracht. Zo krijgt iedere deelnemers maandelijks punten wat resulteert in een klassement. Degene die aan het einde de meeste punten heeft verzameld wint onder andere een uniek weekend weg in Oldambt en een eigen expositie.

Wie zijn dan deze deelnemers? Check hiervoor de website: oldambt.groningen.nl/schiersteploatje