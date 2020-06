Scouting Sint Vitus wint prijs voor leukste activiteit Dag van het Park

Afgelopen zondag trokken zo’n 3.000 bezoekers naar het Stadspark in Winschoten voor het evenement Dag van het Park. Mede door het prachtige weer en het aantal van 33 deelnemende verenigingen was er voldoende belangstelling voor het evenement. De organisatie beschouwt de middag dan ook als een succes.

Prijs

In 2019 maakten verenigingen voor de eerste keer kans op een prijs voor de leukste activiteit. De jury, onder leiding van wethouder Erich Wünker, hebben alle activiteiten beoordeeld op onder andere aantrekkelijkheid en interactiviteit. Door het enthousiasme van alle verenigingen had de jury een zware taak om de winnaar te bepalen. Uiteindelijk spande het er enorm om, zo vielen Centrum Havenstraat 5, RC Bigscale junky’s, Hockeyclub Winschoten, het Sperwernest en F2 Dance Company erg in de smaak maar wist Scouting Sint Vitus de jury het meest te overtuigen. Zij kregen de cheque ter waarde van € 200,00 overhandigd door wethouder Erich Wünker.

Verenigingen

Langs de route, waarin ook het belevingspad en de kinderboerderij waren opgenomen, stonden verschillende verenigingen uit het Oldambt met allerlei activiteiten. Zo waren er muziek- en dansoptredens, verschillende sportclinics, demonstraties kinderyoga, een roofvogelshow en ritjes met paard en wagen. Bij de start van de route stond een springkussen en hindernisbaan en ook de speeltuin van de kinderboerderij was geopend waar de kleinste bezoekers konden genieten.