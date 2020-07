Silly Farm Kledingverhuur stopt na 15 jaar verhuren

Silly Farm Kledingverhuur in Finsterwolde stopt na 15 jaar met het verhuren van kostuums en galakleding. De ruimte waarin Silly Farm is gevestigd wordt verkocht.

“Na 15 jaar met veel plezier thema kostuums en galakleding verhuurt te hebben heb ik ook gezien mijn leeftijd besloten om te stoppen. Als er geen gegadigden komen om de kledingverhuur over te nemen gaat de collectie van een paar duizend kostuums, brillen, pruiken en hoeden te koop. In de meeste gevallen gaat een kostuum voor een paar euro meer dan de huurprijs weg. Enkele luxe kostuums uitgezonderd.”

Verhuren vanuit huis

Het plan van Silly Farm is om eind van het jaar grotendeels uitverkocht te zijn en wat seizoensitems, zoals pietenpakken, kerst en paashazen, vanuit huis te blijven verhuren. De opening is zoals gewoonlijk op afspraak. Op woensdag kun je tussen 3 en half 5 of half 7 en 8 uur zonder afspraak komen kijken op Dorpshuisweg 6 in Finsterwolde.

