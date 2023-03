Slagerij Oldambt vestigt zich aan Venne 7 in Winschoten

WINSCHOTEN – Sinds donderdag 16 maart is Winschoten een slagerij rijker met Slagerij Oldambt van Gert Strootman (foto).

Slagerij Oldambt heeft zijn intrede gedaan in het pand aan de Venne 7, waar voorheen de ambachtelijke slagerij van Henk Deuling gevestigd was. Het team van Gert Strootman staat van maandag tot en met zaterdag klaar voor eigengemaakte vleesproducten en salades. Ook voor een barbecuefeest of heerlijke gourmet/fondueschaal kan men bij de nieuwe slagerij terecht.

Foto: Slagerij Oldambt