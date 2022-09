Sloopplannen voor 137 sociale huurwoningen in Oldambt

OLDAMBT – “Het was om deze woning te doen, het opnieuw in de aanbieding brengen door Acantus zonder vermelding dat er een ‘onzekere toekomst’ aan verbonden is, vond ik niet te verteren”, vertelt Daphna Brekveld, de kersverse voormalig voorzitter en medeoprichter van Bewoners Organisatie Oldambt (BOO). “In de achterliggende maanden was de woningstichting daar duidelijk in en had tijdens besprekingen met de huurdersorganisaties al aangegeven dat verduurzaming voor deze type woningen wat Acantus betreft geen optie meer is.”

‘Toen barstte de bom’

“De 188 woningzoekenden die zich voor deze sociale huurwoning met een maandhuur van 465,57 euro gemeld hebben, zijn niet op de hoogte gebracht van de op stapel staande plannen en zij zijn niet de enigen: alle huurders worden onvoldoende geïnformeerd en dat stak niet alleen mij, maar nagenoeg alle bestuursleden. Ik vond dit niet kosher“, zegt Brekveld. “Ik ben voor openheid en transparantie en heb dat toen wat deze woning betreft op de Facebookpagina kenbaar gemaakt. Toen barstte de bom en heeft het geleid tot waar we nu staan.”

Eenzijdige verplichtingen

De voormalig voorzitter en medeoprichter van BOO spreekt zich uit na de terugtrekking van het -op één persoon na- complete bestuur van de BOO. Ze is teleurgesteld en tegelijk ook moegestreden en zag -net als de andere bestuursleden- geen mogelijkheid meer om tot een vruchtbare samenwerking te kunnen komen met de woningstichting die de BOO aan handen en voeten probeerde te binden met eenzijdig opgelegde verplichtingen, zoals het niet naar buiten brengen van de projectplanning voor de komende vier jaar.

Sloopplannen Acantus

“Hierin staat onder andere de op jaarplanning te realiseren sloop beschreven van 137 sociale huurwoningen in het Oldambt”, vertelt Brekveld. “Sloop die in onze visie en naar ons oordeel onnodig en onwenselijk is. Een planning die tot stand gekomen is zonder inspraak van de huurders zelf! Woningen die door jarenlang mismanagement nu met extreme energiekosten belast zijn, kunnen naar onze inschatting zonder meer behoudend gerenoveerd worden, en dat sneller en goedkoper. Alleen, dat moet je wel willen, want waar een wil is – is altijd een weg. Daarnaast is het ook nog eens verantwoordelijkheid nemen voor eigen falend onderhoudsbeleid.”

‘Bizarre bingo’

Brekveld vervolgt: “Aan de huurders en bewoners heeft het zeker niet gelegen, die hebben al jaren aan de bel getrokken en gevraagd om de woningen te verduurzamen, zij zijn het ook die de steeds hoger oplopende energie rekeningen moeten betalen. Waar zij na al die jaren in aanbeland zijn heeft in zekere zin iets van een bizarre bingo. Straat en huisnummer geven aan waar je als huurder binnenkort op rekenen mag.”

Parklaan/Reigerstraat

“Neem de Parklaan in Scheemda, de navolgende huizen met de nummers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 89, 91, 93 en 95 staan op het spel. De woningen met huisnummer 2, 4, 6, 8, 10 en 12 in de Reigerstraat wacht het zelfde lot. Deze in hoofdzaak twee-onder-een-kappers zijn door jarenlang achterstallig onderhoud rijp en rot genoeg geacht om gesloopt te worden omdat renovatie -net als adequaat onderhoud- niet op het wensenlijstje staat van de woningstichting. En de bewoners? die weten tot op dit moment officieel nog van niets.”

Lijsterstraat

“Voor de Lijsterstraat is het idem dito, huurders van de huizenblokken op nummers, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 en 60 kunnen hetzelfde verwachten. Ook voor deze woningen geldt dat renovatie -net als adequaat onderhoud- niet op het wensenlijstje staat van de woningstichting, maar… deze hebben nog een klein kansje om duurzaam opgepimpt te worden. De hele buurt plat gooien, opnieuw indelen met verbindende straten en kleinere leeftijdsbestendige woningen, ook geschikt voor ouderen en jongeren, dát staat met stip genoteerd op de lijst van de woningstichting.”

Huurders Belangen Oldambt

“Wat ons betreft zijn het de huurders die hierin gehoord moeten worden en een veel belangrijker aandeel in de plannen moeten hebben dan dat ze tot nu toe gegund is”, zegt Brekveld. “Hun stem is van groot belang, daarom ook hebben wij besloten onder de naam Huurders Belangen Oldambt (HBO) een doorstart te maken en roepen wij alle huurders op hun lidmaatschap van de BOO op te zeggen en zich achter de HBO te scharen. Het is eveneens van groot belang dat de betroffen huurders zichzelf verenigen in een huurderscommissie om zo hun rechten geldend te maken. Alleen samen staan we sterk en krijgen we waar we recht op hebben en verdienen.”

Foto: Ingezonden