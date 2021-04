Snelle grensoverschrijdende samenwerking voor ‘maatschappelijke’ coronatest

BAD NIEUWESCHANS – Sinds Duitsland ons land op 6 april heeft aangemerkt als een hoog risicogebied, mogen Nederlanders alleen met een negatieve coronatest de grens over. Voor Nederlanders die in Duitsland werken, heeft Duitsland al een testoptie. Maar voor het ‘maatschappelijk verkeer’, zoals studenten, stagiairs en mantelzorgers die in Duitsland moeten zijn, was er alleen de commerciële teststraat. Met ingang van donderdag 29 april komt daar verandering in. Dan kunnen ook deze mensen zich ‘kosteloos’ laten testen voor hun noodzakelijke bezoek aan Duitsland.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is tevreden met de snelle actie: “Als gemeente hebben we veel contact met onze Duitse buren. Dat goede contact heeft ook nu zijn meerwaarde bewezen. De maatschappelijke testfaciliteit is een aanvulling op wat er al was. Voor inwoners die over de grens naar school gaan of familie willen bezoeken, is dit wel een hele belangrijke aanvulling. Tot nu toe waren zij namelijk aangewezen op commerciële teststraten.”

Samenwerking

Landrat Matthias Groote van de Landkreis Leer zag het dilemma rondom het maatschappelijk verkeer ook. Een telefoongesprek tussen het Landkreis en de gemeente Oldambt leidde tot een snelle samenwerking. Niet alleen met deze partijen, maar ook met de provincie Groningen, het UMCG, de Eems Dollard Regio, het Crossborder Institute Of Healthcare Systems and Prevention, Rijkswaterstaat en GGD Groningen. Allemaal partijen die vaker met elkaar om tafel zitten over hoe ze grensoverschrijdend een positieve bijdrage aan gezondheid kunnen leveren.

Coronatest aan de grens

Bij de grensovergang Bad Nieuweschans komt aan de Duitse zijde op de parkeerplaats aan de Schliekenweg 6 in Bunde een coronatestfaciliteit van GGD Groningen. De testfaciliteit is 7 dagen per week geopend van 08.00 tot 15.30 uur. Mensen die naar Duitsland moeten voor stage, school of bijvoorbeeld de mantelzorg voor familie, kunnen zich hier melden. Een afspraak maken is niet nodig.

De test is niet voor mensen die over de grens boodschappen willen doen of willen tanken. En ook niet voor mensen die al gratis in Duitsland getest kunnen worden vanwege hun werk. Na controle volgt een sneltest en bij een negatieve coronatest krijgt men een Duitstalig testbewijs mee, waarmee men de grens over kan steken.

Voorbeeld voor grensregio

Landelijk gezien wordt naar ‘onze testlocatie’ gekeken. De wens is om langs de hele grensregio een praktische oplossing te bieden voor het testen om maatschappelijk verkeer op een veilige manier zonder hoge kosten mogelijk te maken.

Foto: Gemeente Oldambt