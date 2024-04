Sociaal Vitaal van start in Oldambt

Begin mei ontvangen oudere inwoners tussen de 65 en 85 jaar in Heiligerlee, Westerlee en Scheemda van gemeente Oldambt een uitnodiging om mee te doen aan een fitheidstest vanuit het programma Sociaal Vitaal Oldambt. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Goud Vereg, gemeente Oldambt, Stichting GALM en lokale samenwerkingspartners. Het doel van Sociaal Vitaal Oldambt is om fysieke fitheid, met specifieke aandacht voor het balansvermogen en weerbaarheid te verbeteren en eenzaamheid te verminderen.

Wethouder Gert Engelkens: “Ik word nu al enthousiast van dit project en we moeten nog beginnen! De intentie is om in Oldambt de vitaliteit van onze (kwetsbare) ouderen te verbeteren en te zorgen voor minder eenzaamheid. Via o.a. beweegprogramma’s en gezondheidsvoorlichting geven we onze 65+ers de mogelijkheid om fitter en weerbaarder deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Gaat u deze uitdaging met mij aan?”

Voor wie

Het programma start in Heiligerlee, Westerlee en Scheemda. Later volgen Nieuwolda, Midwolda, Oostwold, Winschoten, Finsterwolde, Beerta, Bad Nieuweschans en Drieborg. Ook daar nodigen we later inwoners in de leeftijd van 65-85 jaar met een brief uit om deel te nemen aan een fitheidstest van Sociaal Vitaal Oldambt. Op 14 mei worden de eerste fitheidstesten afgenomen in Westerlee, in samenwerking met Stichting Veur Mekoar Mit Mekoar.

De fitheidstesten kunnen op verschillende plaatsen en data gedaan worden:

dinsdag 14 mei in Westerlee (Dorpshuis De Tille, Hoofdweg 128, 9678 PR)

woensdag 15 mei in Heiligerlee (MFC Kloosterholt, Nassaulaan 28, 9677 PZ)

woensdag 22 mei in Scheemda (Eextahal, Plantsoenlaan 19, 9679 HA)

Foto: Gemeente Oldambt