Sociaal Werk Oldambt helpt jou

Heb je vragen over bijvoorbeeld carbidschieten of het maken van een vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw? Het jongerenwerk van Sociaal Werk Oldambt kan je helpen met het aanvragen van een vergunning en je uitleggen wat wel en niet mag van de gemeente. Ook voor andere vragen denken wij graag met je mee. Zo ga je een onbezorgde Oud en Nieuw tegemoet.

Op de onderstaande momenten en locaties zijn wij aanwezig voor informatie en advies. Jongeren, maar ook ouders, kom vooral langs. Je bent van harte welkom!

Finsterwolde, vlakbij de Spar – 21 november, 16:00 – 17:00

Winschoten, Jongerencentrum ’t Spoor, Garst 1 – 22 november, 19.30 – 20.30

Nieuwolda, vlakbij supermarkt Bennink, Hoofdweg 123 – 23 november, 16.00 – 17.00

Daarnaast bieden wij de week voor Kerst een aantal activiteiten aan in ons jongerencentrum, zoals een kerstgourmet. Houd hiervoor onze social media in de gaten! Neem ook eens een kijkje op onze website www.jctspoor.nl of ga naar www.instagram.com/jctspoor of www.snapchat.com/add/jctspoor

