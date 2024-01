Speciale Ouderavond 7 februari 2024: aanmelden

Op woensdag 7 februari organiseert de gemeente Oldambt, in nauwe samenwerking met het voorgezet onderwijs, de Ouderraad Pontis en Sociaal Werk Oldambt (SWO), een speciale ouderavond op de Campus Winschoten. Alle ouders/verzorgers met jongeren tussen de twaalf en achttien jaar ontvangen een persoonlijke uitnodiging thuis. Het programma van deze speciale ouderavond is samengesteld op basis van de wensen/behoeftes die ouders/verzorgers aangaven in de twee enquêtes die eind vorig jaar werden gehouden. Via deze link kun je je als ouder/verzorger opgeven. Reageer snel want er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol is vol.

Mocht het storm lopen voor deze avond? En zitten we snel vol? Dan bieden we direct de gelegenheid om aan te melden voor een andere avond met hetzelfde programma. Iedereen krijgt per mail een bevestiging.

De grote deelname aan de enquêtes en de uitslag laat zien dat ouders zeer betrokken zijn en behoefte hebben aan meer informatie. Zij willen vooral meer weten over de actuele veiligheidssituatie in de gemeente Oldambt, de genomen maatregelen en de eerste resultaten. Daarnaast wil men ook graag meer inzicht krijgen in belangrijke onderwerpen die spelen in het leven van hun kinderen én hoe je daar invloed op kan hebben. De onderwerpen zijn, in willekeurige volgorde: hoe werkt het puberbrein, wat is de invloed van social media, wat is de invloed van middelengebruik en hoe vergroot ik de mentale weerbaarheid van mijn kind. Ouders/verzorgers stellen het op prijs als er ook ruimte wordt geboden om met andere ouders in gesprek te kunnen gaan over opvoedvragen.

Uitnodiging voor 7 februari

Wij zien deze speciale avond als een eerste mooie gelegenheid om, in samenwerking met alle aangesloten organisaties, de banden met ouders/verzorgers aan te halen. En om (nog beter) aan te sluiten de wensen en behoeftes die er leven. Daarom nodigen wij u van harte uit voor deze speciale avond, op woensdag 7 februari 2024. Op de Campus Winschoten kunnen we dan samen een aantal onderwerpen verkennen. Klik op de link om je aan te melden voor 7 februari. Of bel met: (0597) 48 20 00.

Meer inzicht; ook als het goed gaat

Het programma wekt misschien de indruk dat er al een probleem zou moeten zijn. Dat is niet de insteek van het geboden programma. Deze avond is bedoeld meer inzicht te bieden over de verschillende onderwerpen die kunnen gaan spelen in het leven van opgroeiende jongeren. Het geeft ouders/verzorgers mogelijk een beter zicht op ‘hoe kom je erachter dat er iets speelt’ en ‘hoe kan ik mijn kind helpen’, dus tips en trucs. Naast het programma is er ook een kennismarkt met professionals waar u als ouders/verzorgers met alle vragen terecht kunt. En er is ook meedenkkracht mocht er thuis wel iets gaande zijn. Ze helpen u vast mooi op weg.

Aanleiding; enquêtes over veiligheid en ouderraad Pontis

Vanuit het veiligheidsvraagstuk heeft de gemeente Oldambt, in samenwerking met alle scholen op de Campus en Sociaal Werk Oldambt (SWO), een brede enquête uitgezet onder ouders/verzorgers van leerlingen tussen de 12 en 18 jaar over veiligheid, preventie en leefstijl. Daarnaast heeft ook de Ouderraad van stichting Pontis een enquête gehouden. Aan beide enquêtes hebben elk zo’n tweehonderd ouders/verzorgers meegedaan. De uitkomsten uit beide enquêtes kwamen erg overeen. Daarom werken we, vanuit de beide initiatieven, nu nadrukkelijk samen en hebben we op basis van de uitkomsten van de enquête een aantrekkelijke programma samengesteld met alle onderwerpen waar ouders/verzorgers behoefte aan hebben.

Foto: Gemeente Oldambt