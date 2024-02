Speciale ouderavond in Oldambt succesvol

Op woensdag 7 februari 2024 kwamen meer dan 140 ouders/verzorgers bijeen op de Campus voor een speciale ouderavond, georganiseerd door middelbare scholen, de ouderraad Pontis en Sociaal Werk Oldambt (SWO) en gemeente Oldambt. Deze avond stond in het teken van Veiligheid en collectieve Preventie en werd mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en Nationaal Programma Groningen.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema sprak bemoedigende woorden tot de aanwezigen: “In deze uitdagende tijden is het niet gemakkelijk om jongeren veilig en goed op te laten groeien met alle invloeden om hen heen.

We waarderen uw inzet en horen graag waar we kunnen ondersteunen.” Wethouder jeugd, Jurrie Nieboer, sloot zich hierbij aan: “In Oldambt bieden we veel hulp bij vraagstukken of problemen. Het is belangrijk dat we samen investeren in een positieve leefomgeving.”

Over de avond

De avond begon met een ontspannen sfeer en een maaltijdsoep, waar meer dan de helft van de genodigden van genoot. Ook waren er kraampjes met informatie. Ralph Eisses, gemeentelijk projectleider Sluitende Aanpak Risicojongeren, gaf een bevlogen presentatie over het bieden van oprechte aandacht aan jongeren en het voorkomen van problematisch gedrag.

Er waren vragen en soms kritiek, maar de aanwezigen waardeerden de inzet van de gemeente, scholen en andere partners. Bij een punt dat nog niet was opgelost, greep de zaal in: “Laat die man gewoon zijn werk doen!”



De vier workshops waren populair en er was veel interactie tussen de zaal en de sprekers. De aanwezigen waren enthousiast over de samenwerking en het gevarieerde programma dat belangrijke onderwerpen voor de jeugd behandelde. “Ik was verrast over wat ik allemaal niet wist,” aldus een deelnemer.

Vooraankondiging

Op maandag 22 april is een speciale avond over het puberbrein. Deze wordt georganiseerd door organiseert de gemeente Oldambt, samen met alle middelbare scholen, de ouderraad Pontis en Sociaal Werk Oldambt (SWO). Meer informatie over hoe u zich als ouder/verzorger gratis kunt aanmelden voor dit interessante programma volgt.

Tijdens de avond over het puberbrein krijgt u waardevolle inzichten in hoe de hersenen van jongeren anders werken dan die van volwassenen, en hoe we soms moeite hebben elkaar te begrijpen. U kunt praktische tips verwachten over hoe ouders/verzorgers kunnen inspelen op de logica van het tienerbrein.

Foto: Gemeente Oldambt