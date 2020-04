Spontane poffert-actie in Oldambt loopt als een trein

WINSCHOTEN – Ondernemers in gemeente Oldambt zetten de poffert in als recept tegen corona. Het blijkt een welkom initiatief in barre tijden.

De actie die afgelopen zaterdag spontaan is opgezet loopt als een trein. Esther Veldhuis van snoepwinkel Mecca is blij verrast door alle warme reacties. “De mensen bestellen via Facebook, per app, per mail, tientallen per dag. Wij bezorgen ze aan huis en vaak ook met andere paaslekkernijen.”

Ook Harrie van der Laan, uitbater van het lekkerste delicatessenwinkeltje in Winschoten, kan er bijna niet over uit. “De bestellingen komen maar binnen, net weer vier stuks voor aankomende zaterdag. Er komen zelfs bestellingen binnen van van ver buiten de provincie.”

Poffert per post

En hoewel het verzenden van een verse poffert per post een lastig dingetje is, hebben beide ondernemers daar iets op gevonden. Een poffertpan met een zakje mix kan natuurlijk zonder problemen overal naartoe. “De mix is compleet en op smaak en als extra vulling lever ik op bestelling de zuidvruchten bij”, aldus Van der Laan.

De poffert-actie loopt tot en met aanstaande zaterdag en alle pofferts worden dagelijks ambachtelijk en op de traditionele manier gemaakt. En dat proef je, zo weet Elin, de dochter van Esther. “Ze zijn zo lekker. Nog alwiedes dat de mensen ze graag willen opeten, echt lekker… Onvoorstelbaar!”

Lokale steunactie

Wie zelfstandige ondernemers in het Oost-Groninger koopmansstadje een hart onder de riem wil steken, kan voor slechts vijf euro een verse poffert bestellen bij Mecca of Van der Laan. Het traditioneel Groningser kringbrood draagt vanuit vroegere tijden de betekenis van hoop en voorspoed met zich mee. Een recept dat iedereen in deze tijden goed kan gebruiken.

Foto: Groninger Krant