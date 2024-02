Sport en Cultuurfonds voor volwassenen in Oldambt

Inwoners van de gemeente Oldambt kunnen binnenkort gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Gert Engelkens, wethouder Armoedebeleid, en Karin Zwart van het Huis voor de Sport Groningen, zetten vandaag hun handtekening onder de overeenkomst. Dit fonds is er om volwassenen te helpen die zelf niet voldoende geld hebben om deel te kunnen nemen aan sport- of cultuuractiviteiten.

Sport en cultuur toegankelijk maken

Sport en cultuur dragen bij aan de gezondheid en een sociaal netwerk. Door mee te doen aan sport- en/of culturele activiteiten verbeter je onder andere je conditie en kom je in contact met andere mensen. Wethouder Gert Engelkens: “We willen sport en cultuur toegankelijk maken voor alle inwoners van de gemeente Oldambt. We weten dat er voor volwassenen met een laag inkomen, vaak financiële belemmeringen zijn om deel te nemen, daarom sluiten we ons aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.”

Wat is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur?

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is er voor inwoners ouder dan 18 jaar met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dankzij dit fonds kunnen deze inwoners lid worden van een sportvereniging óf culturele instelling. Denk hierbij aan deelname aan sporten zoals balsporten, zwemmen, krachttraining óf een creatieve activiteit zoals schilderen, lidmaatschap van de bibliotheek, muziekles of beeldende kunst. Het Volwassenenfonds vergoedt tot een maximaal bedrag van 300 euro per jaar voor sport en 500 euro per jaar voor cultuur.

Hoe kun je een vergoeding aanvragen?

Inwoners van de gemeente Oldambt van 18 jaar en ouder met een laag inkomen mogen gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Op de website https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/oldambt staat binnenkort meer uitleg over het fonds en de voorwaarden voor deelname. Inwoners hoeven zelf geen aanvraag in te dienen, dat doet een intermediair in de gemeente Oldambt.

Op www.volwassenenfonds.nl/deelnemers zijn binnenkort alle aanbieders te vinden die meedoen aan het Volwassenenfonds.

Foto: Gemeente Oldambt