SPUK-aanvraag voor bibliotheek Finsterwolde toegekend

Door de Rijksregeling voor Toekomstige bibliotheekvoorzieningen konden negen Ommelander gemeenten een subsidie aanvragen, wat neerkomt op een investering van 2,3 miljoen euro. De gemeente Oldambt heeft ook de SPUK-aanvraag ingediend en deze is toegekend. Dit biedt een prachtige kans om bij te kunnen dragen aan een bereikbare en toegankelijke bibliotheek voor iedereen.

Tweede ronde SPUK-regeling

Tussen 15 november en 15 december 2023 konden gemeenten bij het Rijk subsidie aanvragen om bibliotheken te verbeteren via de regeling Eenmalige specifiek uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK). Deze financiering kon worden gebruikt voor bijvoorbeeld meer openingsuren, verbeteringen aan het gebouw en extra activiteiten in de bibliotheken. Door aanvullende financiële steun van het Rijk kunnen de bibliotheken in de betreffende gemeenten worden verbeterd en doorontwikkeld. Biblionet Groningen bood ondersteuning aan de gemeenten bij het opstellen van hun plannen. Gemeente Oldambt heeft in de tweede subsidieronde een aanvraag ingediend.

Finsterwolde

De aanvraag van gemeente Oldambt richt zich op het verbeteren van de bibliotheek in Finsterwolde. Deze bibliotheek moet een aantrekkelijke plek worden voor de inwoners van Finsterwolde en nabijgelegen dorpen, waar ze tenminste vijf dagen per week toegang hebben tot informatie, educatie en cultuur. Dit kan worden bereikt door het vergroten van het personeelsbestand en door te investeren in de inrichting en programmering van de bibliotheek.

“We zijn blij dat we met deze extra toegekende middelen in kunnen zetten op de bibliotheek in Finsterwolde, waar veel inwoners van Finsterwolde én andere dorpen boven de A7 ook gebruik van maken,” aldus wethouder Jurrie Nieboer.

Foto: Gemeente Oldambt