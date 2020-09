Start werkzaamheden voor sneltrein Groningen – Winschoten

Vanaf december 2020 rijden er in de spits naast stoptreinen ook sneltreinen tussen Groningen en Winschoten. Hiermee gaan de reismogelijkheden in de spits van twee naar vier keer per uur. Met de extra treinen gaat de reis tussen de beide plaatsen ook sneller en zijn er voor reizigers meer zitplaatsen. Zo ontstaat er een nog betere verbinding tussen regio en stad.

foto ProRail

Aanpassingen op het traject

ProRail gaat de veiligheid van spooroverwegen op het traject verbeteren en doet aanpassingen aan sporen en stations. Afgelopen juni is Strukton Rail begonnen met het voorbereidende werk langs de lijn. Vanaf maandag 14 september start het werk bij station Zuidbroek met weghalen van oude sporen die niet meer in gebruik zijn. In de periode van 10 t/m 19 oktober (herfstvakantie) werkt de aannemer dag en nacht op alle locaties. Er is dan geen treinverkeer mogelijk en Arriva zet bussen in.

Meer informatie over de sneltrein Groningen-Winschoten vindt u op de website van ProRail.

Foto: Gemeente Oldambt