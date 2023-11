Stichting MFC De Hardenberg genomineerd voor de Breedtesportprijs Groningen

De gemeente Oldambt draagt Stichting MFC De Hardenberg voor als kandidaat voor de Breedtesportprijs Groningen in 2023. Iedere gemeente nomineert een persoon, vereniging, organisatie of evenement. De afgelopen periode konden inwoners hun favoriet aandragen voor deze prijs.

In de gemeente Oldambt hebben zo’n 180 mensen gestemd, een ruime meerderheid van de stemmen ging naar MFC De Hardenberg. Erich Wünker, wethouder Sport: ‘Ik feliciteer de stichting MFC De Hardenberg met de nominatie voor de Breedtesportprijs Groningen. De stichting heeft zich de afgelopen jaren als burgerinitiatief met hart en ziel ingezet voor de leefbaarheid en het in stand houden van een sportvoorziening voor Finsterwolde en omstreken. Dat is prijzenswaardig.’

De Breedtesportprijs

De Breedtesportprijs Groningen wordt uitgereikt aan een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots, die zich de afgelopen jaren op een bijzondere en positieve manier heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Het gaat dan om activiteiten waardoor de maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar vergroot wordt. Onder alle inzendingen wordt een winnaar gekozen. Deze winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Sportgala Groningen op 11 december.

Foto: Gemeente Oldambt