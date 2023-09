Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, sportaanbieders, lokale horeca en detailhandel hebben vanaf nu de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden een lening af te sluiten voor het verduurzamen van hun pand.

Wethouder duurzaamheid en energie, Jurrie Nieboer: “Met de mogelijkheid om een lening af te sluiten voor verduurzaming, willen we de organisaties, instellingen en ondernemingen helpen om zich weerbaarder te maken tegen de stijging van de energielasten. Daarnaast willen we het op deze manier aantrekkelijk maken voor deze partijen om hun pand te verduurzamen, dat draagt weer bij aan de klimaatdoelstellingen.”

De gemeente verleent de Stimuleringslening Maatschappelijk vastgoed en Detailhandel via de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De Stimuleringslening is een revolverend fonds, dat betekent dat het uitgeleende geld na terugbetaling weer beschikbaar is voor nieuwe aanvragers van de Stimuleringslening. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar in het fonds.

Aanvragen Stimuleringslening

De aanvragen voor de Stimuleringslening moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zoals het doel, de kosten en de looptijd van de lening. Meer informatie over het aanvragen van de lening kan via www.gemeente-oldambt.nl/stimuleringslening.

Foto: Gemeente Oldambt