Subsidie en duurzaamheidslening voor inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen

Nieuwolda en Wagenborgen doen mee aan de landelijke proeftuin voor aardgasvrije wijken. Onder de naam Nieuwborgen.net gaan de inwoners uit beide dorpen aan de slag met het besparen van gas. In 2022 kunnen inwoners die dat willen ook overstappen op lokaal geproduceerd groen gas. Om te kunnen investeren in een energiezuinige woning, is er een subsidieregeling in het leven geroepen en wordt de bestaande duurzaamheidslening aangevuld.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

De inwoners uit Nieuwolda en Wagenborgen krijgen vanaf maandag 25 januari een flinke bijdrage voor het besparen van gas. Deze bijdrage kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het isoleren van verwarmingsbuizen of het afstellen van de cv-installatie. Ook kunnen huiseigenaren advies inwinnen over grotere energiebesparende maatregelen. De bewoners uit beide dorpen krijgen de informatie over de gasbesparende maatregelen binnenkort thuisgestuurd.

Duurzaamheidslening

Ook wordt de duurzaamheidslening van de gemeente Oldambt, speciaal voor inwoners van het dorp Nieuwolda, tijdelijk aangevuld met 50.000 euro. Met deze duurzaamheidslening kunnen inwoners met onvoldoende eigen geld toch investeren in een energiezuinige woning. Voor de inwoners van Wagenborgen geldt dat de gemeentelijke duurzaamheidslening nog voldoende is gevuld. De aanvulling op de duurzaamheidslening in Oldambt geldt voor een half jaar. Naar verwachting gaat de rijksoverheid met ingang van juli 2021 vergelijkbare leningen aanbieden.

Foto: Gemeente Oldambt