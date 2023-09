Subsidieregeling Kans voor Schans groot succes

Veel inwoners van Bad Nieuweschans hebben de afgelopen periode gebruik gemaakt van de subsidieregeling Kans voor Schans om hun koopwoning te verduurzamen. Na advies van Bespaarcoaches zijn er bij 128 huishoudens één of meer verduurzamingsmaatregelingen genomen. De regeling is daarmee een groot succes. Wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt is dan ook tevreden. “De regeling blijkt een groot succes. Veel inwoners hebben inmiddels geïnvesteerd in verduurzaming en daarmee kwaliteit van hun woning.”

Met het succes raakt ook het plafond van de subsidie in zicht. De gemeente roept inwoners met een koopwoning die denken nog in aanmerking te komen voor de maatregelen, contact op te nemen met De Bespaarcoaches.

Energiekosten kunnen een groot onderdeel zijn van de woonlasten. De kosten zijn vooral hoog in woningen die niet voldoende geïsoleerd zijn.

In Bad Nieuweschans is de afgelopen jaren door bewoners, Sociaal Werk Oldambt, Acantus en de gemeente Oldambt gewerkt aan een plan om de leefomgeving te verbeteren. Het motto is geworden ‘trots zijn op het dorp waar je woont’.

Plannen zijn verzameld in het uitvoeringsprogramma Kans voor Schans.

Begeleiding Bespaarcoaches

Hieruit is ook de subsidieregeling Kans voor Schans ontstaan. Deze subsidieregeling is beschikbaar voor alle inwoners van Bad Nieuweschans met een koopwoning. Het subsidiebedrag is bedoeld voor de verduurzaming van de woning. Inwoners krijgen hiervoor begeleiding van bespaarcoaches die kijken wat nodig is in de woning én welke (extra) subsidies er zijn. Afgelopen jaar hebben de bespaarcoaches actief inwoners benaderd om gebruik te maken van hun diensten. Inmiddels is er al meer dan €250.000,- aan subsidie toegezegd of uitbetaald. Dit is onder andere besteed aan dak-, gevel- en vloerisolatie, isolerend glas, maar ook aan de plaatsing van zonnepanelen.

Nog geld beschikbaar

Hoewel de verduurzaming van koopwoningen het doel is, is het ook goed te weten dat er veelal lokale installateurs zijn ingeschakeld. Het subsidieplafond begint inmiddels in zicht te komen. Maar er is nog geld beschikbaar. Gert Engelkens doet dan ook een oproep: “Mocht u in Bad Nieuweschans in een koopwoning wonen en nog geen contact hebben gehad met een bespaarcoach, schroom dan niet om een afspraak in te plannen.” Contact en afspraak inplannen kan via JouwBespaarcoach.com.

Foto: Gemeente Oldambt