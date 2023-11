SWO en de gemeente zetten mantelzorgers in het zonnetje

Vrijdag 10 november tijdens de Dag van de Mantelzorg werden de mantelzorgers door SWO en de gemeente in het zonnetje gezet. Op diverse locaties konden zij een mantelzorgcompliment ophalen.

Wethouder Gert Engelkens was aanwezig in de Boschpoort in Winschoten. Hij ging daar in gesprek met de mantelzorgers en overhandigde hun persoonlijk een mantelzorgcompliment. ‘Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze maatschappij. Ik vind het belangrijk dat we de Dag van de Mantelzorg aangrijpen om onze mantelzorgers in het zonnetje te zetten en hen te waarderen voor de vaak dagelijkse hulp aan naasten, zoals familie en bekenden. Mantelzorgers én vrijwilligers vormen het cement van de Oldambtster samenleving’. Een mantelzorger vindt de zorg voor een naaste vaak vanzelfsprekend. Dit betekent niet dat hun inzet niet gezien wordt, daarom grijpen SWO en de gemeente de Dag van de Mantelzorg aan om hun waardering te tonen.

De Dag van de Mantelzorg

Op deze dag worden in heel Nederland mantelzorgers in het zonnetje gezet. De Dag van de Mantelzorg is een initiatief van MantelzorgNL. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd en ontvangen mantelzorgers een waardering. In de gemeente Oldambt is er een mantelzorgcompliment uitgereikt in de vorm van een goodiebag waarin allerlei lokale specialiteiten en waardebonnen. Het mantelzorgcompliment is uitgereikt aan zo’n 190 mantelzorgers.



Foto: Gemeente Oldambt