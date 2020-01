Tamara uit Beerta start doneeractie voor zoontje met autisme

BEERTA – Tamara Jongsma uit Beerta startte een doneeractie om haar tuin autismevriendelijk maken voor haar autistische zoon Joshua.

Op dit moment wonen Tamara en haar zoon in een woning op één hoog. De trap naar de woning vormt een gevaarlijke situatie wanneer Joshua driftbuien krijgt. “Hij slaat dan weleens hard met zijn hoofd achterover terwijl ik hem de trap optil. Joshua is inmiddels ruim 18 kilo zwaar en het is een erg steile trap met korte treden. Een gevaarlijke situatie dus voor ons beide”, aldus Tamara.

Autismevriendelijke tuin

Daarom verhuizen ze binnenkort naar een woning op de begane grond met een tuin. Maar omdat Joshua door zijn autisme vaak wegloopt, zou Tamara graag een autismevriendelijke tuin voor hem creëren waar hij met geschikt, prikkelarm spelmateriaal buiten kan spelen. Omdat de verhuizing een hoop geld kost, is Tamara een doneeractie begonnen op GoFundMe.

Foto: Tamara Jongsma/GoFundMe