Taxiservice Connexxion in Oldambt ‘beneden peil’

WINSCHOTEN – “Beneden peil en buiten proportioneel”, dat is wat Jurrie Nieboer vindt van de taxiservice in de gemeente Oldambt.

Nieboer, raadslid van Partij voor het Noorden, deponeerde niet alleen zijn zorgen maar tevens de vele binnengekomen klachten in een uitgebreide e-mail die hij stuurde naar Connexxion, de vervoersmaatschappij die de taxiservice in het Oldambt verzorgd.

Klachten via sociale media

Het is niet de eerste keer dat Nieboer (foto) over dit onderwerp bij de Veendammer vervoerder aan de bel trok. Al vaker heeft hij dit probleem namens zijn partij onder de aandacht gebracht. Veel soelaas heeft het echter niet gebracht. Aanleiding voor de mail die Nieboer de 20e december op het bureau Connexxion heeft gedeponeerd, waren de klachten die eind november via social media naar boven kwamen.

Nieboer snapt dat daar waar gewerkt wordt ook fouten gemaakt worden, maar aan de reacties op zijn oproep om ervaringen te delen leken de genoemde klachten slechts een topje van de ijsberg te zijn. Het was opvallend dat veel mensen uit vrees niet met naam genoemd willen worden omdat men noodgedwongen wel gebruik moet blijven maken van het door Connexxion geregelde vervoer. Ook is opvallend dat veel mensen niet durven klagen bij de vervoersmaatschappij zelf.

Nieboer laat weten zich over de vele geuite klachten ernstige zorgen te maken. Hij heeft namens zijn partijfractie een gesprek aangevraagd met de directie van het bedrijf.

Foto: Google Street View