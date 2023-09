TenneT inspecteert hoogspanningsnet Noord-Nederland met helikopter

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT gaat binnenkort delen van het hoogspanningsnet in Noord-Nederland in beeld brengen met een helikopter. Siemens Energy voert de werkzaamheden voor TenneT uit. Tijdens de vlucht maakt de helikopter met behulp van speciale camera’s en sensors, luchtfoto’s en scans van hoogspanningsverbindingen. Onder andere de verbindingen van Eemshaven naar Meeden, Meeden – Winschoten en Meeden – Diele (Duitsland) die door onze gemeente gaan, worden in beeld gebracht.

De werkzaamheden staan gepland voor de week van 25 tot en met 29 september. Mocht het door de weersomstandigheden niet mogelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren, dan worden deze verplaatst naar de week van 2 tot en met 6 oktober.

TenneT laat de werkzaamheden uitvoeren om de kwaliteit van het hoogspanningsnet te beoordelen. De werkzaamheden leveren informatie op die wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van de hoogspanningsverbindingen en de directe omgeving.

40 tot 50 meter hoog

Om de hoogspanningsverbindingen goed in kaart te brengen, vliegt de helikopter langs beide kanten van de hoogspanningsverbinding. De helikopter vliegt met een snelheid van 25 kilometer per uur en op een hoogte van circa 40 tot 50 meter. Dat is een stuk lager dan normaal voor een helikopter. Hierdoor kan de helikopter kortstondig hoorbaar zijn in de directe omgeving.

Omgeving per brief geïnformeerd TenneT heeft voorafgaand omwonenden en grondeigenaren die binnen 100 meter van de hoogspanningsverbindingen wonen met een brief geïnformeerd. Hierin is speciale aandacht voor eigenaren van dieren gevraagd. Zij worden geadviseerd de dieren binnen te houden tijdens de werkzaamheden.

Foto: Gemeente Oldambt