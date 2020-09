Tim Meijer en Liz (9) overhandigen 100 ideeën St. Lucas aan wethouder Erich Wünker

Het voormalig St. Lucas ziekenhuis is van alle Winschoters. Dat dachten Tim Meijer en zijn 9-jarige dochter Liz uit Winschoten. Ze pakten het meteen goed aan, zochten de publiciteit en verzamelden ideeën om de locatie nieuw leven in te blazen. Maar liefst 100 ideeën leverde hun actie op. Op 3 september overhandigen vader en dochter die ideeën aan wethouder Erich Wünker.

De wethouder is blij met de ideeën van Tim en Liz, hij vertelt: “We willen dat er wat gaat gebeuren op deze locatie. Als gemeente kunnen we dat niet alleen, daarom voeren we momenteel gesprekken met allerlei partijen. In december moet er een voorstel liggen hoe we ermee verder gaan en met wie we het proces verder gaan oppakken. De ideeën die door Liz en haar vader zijn verzameld, kunnen ons daarbij goed helpen. Nu moeten wij ons huiswerk gaan doen en alle ideeën goed bekijken en beoordelen. Daarbij willen we ook de mening vragen van omwonenden en geïnteresseerden. Maar we kijken ook hoe we verderop in het proces onze ideeën kunnen toetsen. We vinden het namelijk heel belangrijk om dit echt samen met onze inwoners te doen, net als Tim en Liz.”

Inloopavonden op 16 en 17 september

In september zijn er twee inloopavonden* met informatie over zowel de herontwikkeling van de St. Lucas locatie als het project Poort van Winschoten. U kunt hier ook de 100 verzamelde ideeën van Tim en Liz inzien en aangeven wat u ervan vindt. Uitnodigingen worden eind van deze week huis-aan-huis verspreid in de omgeving. Heeft u (na deze week) geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag komen? Mail dan naar poort@gemeente-oldambt.nl. U ontvangt dan informatie over de bijeenkomst en de coronamaatregelen.

