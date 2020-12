Tip voor jongeren die zich vervelen in de kerstvakantie: GRONG.nl

Gemeente Oldambt heeft zich aangesloten bij Grong: een nieuwe website met leuke activiteiten voor jongeren (en volwassenen die jong van geest zijn). Gratis én coronaproof, zoals een online pubquiz, kickbox clinic of FIFA toernooi.

Ben jij of ken jij een jongere die zich verveelt in de kerstvakantie? Kijk dan even op www.grong.nl. Als je zelf een leuk idee hebt voor een activiteit, kun je die ook aanmelden via de website van Grong.

Foto: Gemeente Oldambt