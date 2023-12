Toekenning subsidies culturele evenementen Oldambt in 2024

De gemeente Oldambt kent in 2024 in totaal € 75.500,- subsidie toe aan organisaties die evenementen organiseren in de gemeente. Het gaat om evenementen met meer dan 250 bezoekers. De subsidie is voor komend jaar aan acht organisaties toegekend.

De evenementen die in 2024 subsidie krijgen zijn het Bevrijdingsfestival Oldambt, Kloosterpop, ‘Slag bij Heiligerlee’, De RUN Winschoten, Festival Grasnapolsky, Festival Hongerige Wolf, Jeugdtheatervoorstelling Aander Lu en het Straattheater Festival Waterbei.

Origineel en lokaal betrokken

Gemeente Oldambt kent de subsidie voor evenementen toe op basis van richtlijnen. De gemeente kijkt daarbij o.a. naar de samenwerking met lokale ondernemers en organisaties, originaliteit, kwaliteit, het bereiken van diverse doelgroepen en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Oldambt.

Wethouder Cultuur Jurrie Nieboer:

“Culturele evenementen zijn heel positief voor onze gemeente. Het brengt mensen samen en zorgt voor een impuls op het gebied van toerisme. We vinden het belangrijk dat verschillende initiatieven de kans krijgen om zich verder te ontplooien. Ik ben er trots op dat we zo’n divers, levendig en cultureel aanbod hebben in deze gemeente. Daar dragen we graag een steentje aan bij.”

Subsidie voor evenementen in 2025

Voor evenementen in 2025 kan tot en met 1 oktober 2024 subsidie worden aangevraagd. Op de pagina subsidies algemeen op onze website vindt u de link naar de Evenementen subsidieregeling 2024.

Foto: Gemeente Oldambt