Tulpenvelden in Oldambt staan weer volop in bloei

FINSTERWOLDE – De gemeente Oldambt heeft een van de mooiste tulpenvelden in Groningen en zijn een grote toeristische aantrekkingskracht. Inmiddels staan de velden weer volop in bloei.

Elk jaar trekken de prachtige kleuren van de tulpen de aandacht van toeristen uit binnen- en buitenland. De tulpenvelden in Oldambt zijn een waar kleurrijk schouwspel. De velden staan vol met bijna alle soorten tulpen die er bestaan. In het voorjaar, van maart tot en met mei, staan de tulpenvelden er in volle pracht bij. Zij genieten van de schoonheid van de velden, de frisse lucht en het vrije uitzicht. Ook de lokale bevolking komt vaak naar de tulpenvelden om de rust en de stilte te ervaren.

Foto: Noordelijkfotobureau.nl