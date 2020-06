Uitbreiding energienetwerk Enexis met steun aandeelhouders

Het college van Oldambt wil regionaal energienetbeheerder Enexis bijna 3 miljoen euro lenen om het energienetwerk uit te breiden. In ruil daarvoor krijgt de gemeente op termijn extra aandelen, de looptijd van de lening is minimaal 10 jaar. De uitbreiding van het netwerk is nodig voor de energietransitie; de overgang van fossiele energie (zoals aardgas) naar meer duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie). Enexis heeft zijn aandeelhouders, waaronder gemeente Oldambt, een verzoek om een lening gedaan. Deze lening heeft, vanwege van de rente op de financiële markten, geen gevolgen voor de financiële positie van de gemeente.

Wind- en zonne-energie

Een van de belangrijkste doelen van het college van Oldambt is het uitvoeren van het landelijke Klimaatakkoord. In de concept Regionale Energie Strategie (RES) heeft de gemeente samen met andere Groningse gemeenten, de provincie en waterschappen een voorstel gedaan over de hoeveelheid wind- en zonne-energie die we in onze provincie willen opwekken. Om de plannen te kunnen verwezenlijken, moet er voldoende capaciteit op het energienet aanwezig zijn.

Extra capaciteit

De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moet omhoog om de stroom van wind- en zonneparken te kunnen verdelen. Ook is er extra capaciteit nodig voor laadpalen voor elektrische auto’s en gasloze woningen. Naar verwachting moet Enexis de komende tien jaar 1,9 miljard euro extra investeren in het energienetwerk.

Aandeelhouders

Voor deze investering vraagt Enexis om een lening van haar aandeelhouders van in totaal 500 miljoen euro. Als alle aandeelhouders meedoen op basis van hun aandelenbezit, komt de lening van de gemeente Oldambt neer op ongeveer 3 miljoen euro (0,59%).

Meer rendement

Door een op termijn naar aandelen om te zetten lening aan Enexis te verstrekken, draagt de gemeente bij aan een goed energienetwerk. Daarnaast zorgt de lening ervoor dat Enexis geen duurdere leningen hoeft af te sluiten. Dat zorgt er vanaf het moment van het omzetten van de lening ook voor dat er geen verwatering van het gemeentelijk belang in Enexis plaatsvindt. De voorfinanciering door de aandeelhouders zorgt ervoor dat de kosten voor de investeringen in het energienetwerk beperkt blijven voor zowel Enexis als voor de inwoners.

Foto: Gemeente Oldambt