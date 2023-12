Uitnodiging Gebiedsbijeenkomst – Transitie Landelijk gebied

U bent van harte uitgenodigd voor de Gebiedsbijeenkomst Transitie Landelijk Gebied – Deelgebied Oldambt

Datum: maandag 11 december 2023

Tijd: tussen 15:00 uur tot 17:30 uur of tussen 19:30 uur tot 22:00 uur

Locatie: Hermans Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1, 9681 BC Midwolda

De bijeenkomst heeft de vorm van een interactieve inloopbijeenkomst. Op de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de stand van zaken, worden de themafiches bodem, water, natuur en agrarisch ondernemerschap gedeeld en is er ruimte om daarop te reageren en aan te vullen. Daarnaast kijken we vooruit naar de toekomstsessie. Kijk ook op www.provinciegroningen.nl/oldambt

Foto: Gemeente Oldambt