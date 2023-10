Uitnodiging thema-avond + enquête voor ouders van jongeren op voortgezet onderwijs

De gemeente Oldambt heeft samen met haar partners een jeugdaanpak. Daarin werken ze aan het voorkomen dat jongeren overgaan tot criminele activiteiten. Zo wil de gemeente Oldambt samen met Sociaal Werk Oldambt en het Dollard College thema-avonden organiseren voor ouders van jongeren in onze gemeente organiseren, die daar behoefte aan hebben.

Inzicht in behoefte ouders

De gemeente Oldambt wil daarvoor peilen waar ouder(s) en/of verzorger(s) van alle jongeren van twaalf tot en met zestien jaar uit de gemeente Oldambt meer over willen weten en behoefte aan hebben. “De onrust in en rond de gemeente Oldambt heeft ertoe geleid dat wij veel vragen krijgen van ouders over de jeugdproblematiek. We begrijpen deze bezorgdheid, ” zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Wethouder jeugd Jurrie Nieboer vult aan: “We hopen dat alle ouders die interesse hebben vóór 1 november 2023 de enquête willen invullen. Het invullen van de enquête kost vijf minuten tijd en we denken dat het voor ons relevante informatie op kan leveren. We hopen daarmee beter aan te kunnen sluiten bij de informatiebehoefte van deze ouders.”

Invullen van de enqûete

Voor de enquête verwijzen we u door naar een externe link: https://forms.office.com/e/x6L2SHR0Cc.

Iedereen die zijn contactgegevens achterlaat in de enquête wordt uitgenodigd voor de eerste thema-avond.

Foto: Gemeente Oldambt