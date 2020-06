Vanaf 1 juni Tozo 2.0 beschikbaar voor ondernemers

De coronacrisis is nog niet voorbij en veel ondernemers zijn als gevolg van de maatregelen nog niet in staat om hun eigen bedrijf of beroep weer volledig op te pakken en zo in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarom is de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) verlengd tot en met 30 september 2020.

Aanvragen van de Tozo 2.0 of maakt u nu gebruik van de Tozo 1.0 en wilt u het voortzetten? Vanaf 1 juni kunt u het op onze site aanvragen. Voor de ondernemers die willen verlengen geldt dat ze gebruik kunnen maken van het verkorte aanvraagformulier.

Foto: Gemeente Oldambt