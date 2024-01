Vanwege extreme kou gaan 2 productielocaties van het Groningenveld op waakvlam

De NAM heeft vanmorgen op verzoek van het ministerie van EZK twee productielocaties in Midden-Groningen en Oldambt op de waakvlam gezet, omdat er op dinsdag 9 januari extreem koud weer is voorspeld. Het waakvlamniveau houdt in dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen waarbij het mogelijk is om snel meer gas te kunnen winnen. Meer gas winnen gebeurt alleen in een noodsituatie, bijvoorbeeld als morgen de gasopslag in Norg uitvalt. Daardoor kan er een tekort aan gas ontstaan waardoor niet alle huishoudens meer kunnen koken, en ziekenhuizen niet meer verwarmd kunnen worden.

NAM zal de productielocaties weer sluiten, als blijkt dat binnen een tijdshorizon van 14 dagen geen gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur van -6,5 graden Celsius meer wordt verwacht. Zoals het er nu naar uitziet is dit het geval op woensdag 10 januari. De winning is dus minimaal, namelijk alleen de winning op de waakvlam op twee locaties voor ongeveer twee dagen.

Foto: Gemeente Oldambt