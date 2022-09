VCP: “Laat Acantus alle woningen verduurzamen tot label B”

WINSCHOTEN – “Ik zou kiezen voor een huurstaking, dus uit protest een deel van de huur op een aparte rekening zetten en de rest overmaken naar Acantus”, aldus Engel Modderman van de Verenigde Communistische Partij (VCP) in het Oost-Groningse Oldambt. Daarmee reageert Modderman op de plannen van woningstichting Acantus om een deel van de sociale huurwoningen in Oldambt te slopen.

Modderman vervolgt: “Daarnaast zou ik geen voorstel ondertekenen dat ze aanbieden, je kunt er gif op innemen dat Acantus haar plannen goed doordacht heeft voorbereid en hun belang is niet bepaald gelijk aan dat van de huurders. Kapitaal en Arbeid – het blijft een eeuwig terugkomend ding. Bij Acantus hebben ze de boel behoorlijk laten aanbranden in de afgelopen 20-25 jaar, de sociale woningbouw hebben ze slecht onderhouden, vind je het gek dat de woningen tochten, kieren en lekken? Het zijn altijd de arbeiders en de lagere sociale klassen die als huurders met de gebakken peren opgescheept zijn en blijven.”

Sloop- en renovatieplannen

Modderman, al 42 jaar politiek actief, is het langstzittend raadslid in de gemeente Oldambt en voorheen fractievoorzitter van de VCP. Hij roert zittend achter de praat-tafel in het Partijkantoor aan de Torenstraat door zijn koffie. Drie keer per week staat hij Oost-Groningers bij die langskomen voor steun en advies van de Partij en een gratis kop koffie. Ook nu zijn er mensen aangeschoven, deze keer uit de Vogelbuurt in Scheemda die te maken hebben met voorgenomen sloop- en renovatieplannen waarbij ze zelf als meebepalende partij niet betrokken zijn. De enige bewonersorganisatie die voor hun belangen opkwam is van binnenuit opgerold en bestaat nog uit 1 persoon.

“We hebben als VCP in 2021 juist een amendement ingediend die tegen voorgenomen sloop is en die door de meerderheid van de Raad aangenomen is”, vertelt Modderman. “Behalve wijzelf, stemden Partij voor het Noorden, Oldambt Actief, SP en Gemeente Belangen Oldambt voor. Slopen is milieubelastender dan renovatie, nieuwbouw net zo en behalve dat, in de kern zijn de woningen na meer dan 70 jaar in goede staat, ik zou de bewoners adviseren – Op de Barricades voor je huis! Eis directe aanpak en renovatie, laat Acantus alle woningen verduurzamen tot label-B. Laat ze ook financieel maar over de brug komen, de energiekosten zijn door hun wanbeleid extreem opgelopen, zeker met de prijzen van nu!”

Samen op de barricades

Steeds meer Oost-Groningers stappen de laatste maanden het VCP-kantoor binnen met dezelfde zorgen. Niet alleen de kosten voor gas en elektrisch baart hen zorgen, ook de kosten voor levensonderhoud. Het eten wordt onbetaalbaar; een handjevol spekdobbeltjes bij de Aldi is al 3 euro, een liter melk voor 1,29. De mensen zijn ongerust, zien zich langzaam maar zeker verder wegzakken in de schulden en zijn bang om uit hun huis gezet te worden. “Als huisuitzetting dreigt, gaan wij er als VCP vol in,” zegt Engel, “dat kan niet en mag niet, zover mag het niet komen, dan moeten we samen op de barricades. Het is een kwestie van solidariteit en oppassen voor verdere tweedeling.”

De meerderheid beslist

“Wat betreft de plannen voor de Vogelbuurt in Scheemda,” gaat Modderman verder, “de huurders hebben meer macht dan ze denken, onze door de Oldambtster Raad aangenomen amendement geeft hun handvaten, zíj beslissen in meerderheid. Mijn advies? Blijf zitten waar je zit, organiseer je in bewonerscommissies en steun het nieuw opgezette Huurders Belangen Oldambt (HBO). Bescherm je huis, behoud de buurt, wees niet bang, verzet je, help elkaar en wees samen sterk en als het nodig is zou ik kiezen voor een huurdersstaking!”

Foto: Engel Modderman