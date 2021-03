Veelgemaakte sorteerfouten: hoe moet het eigenlijk?

Er zijn ontzettend veel soorten afval. Soms dus best lastig om te bepalen wat in welke container mag. Als er te veel ‘verkeerd’ afval in bijvoorbeeld een PMD-container zit, keurt de afvalverwerker de container af. Het afval is dan té vervuild en kan niet gerecycled worden. Het wordt dan alsnog verwerkt als restafval. En dat is slecht voor het milieu én voor de portemonnee. We vertellen je daarom graag per afvalstroom wat de meest gemaakte sorteerfouten zijn. En in welke container het wél thuishoort.

Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD)

In de PMD-container zien we vaak verpakkingen waar nog etenswaren in zitten. Er mogen alleen lege verpakkingen in de bak. Vloeibare voedingsmiddelen mogen in het riool, vaste etensresten horen in de bak voor GFT. Luiers, sigarettenpeuken, big shoppers, rubberen wegwerphandschoenen, mondkapjes, keramiek of polyester horen ook niet thuis in de PMD-container maar bij het restafval. Grote voorwerpen, zoals luchtbedden, piepschuim en zwembadjes, kun je naar het afvalbrengstation brengen.

Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT)

Steen, beton, zand, restafval en glas horen niet in de GFT-container. Glas hoort in de glasbak. Steen, beton en zand mogen naar het afvalbrengstation.

Papier

Bij het oud papier komen we vaak luiers en pizzadozen tegen. Luiers zijn restafval. Pizzadozen zijn door de vetvlekken té vervuild om te recyclen en mogen dus ook bij het restafval.

Retourstoffen

Eens per maand zamelen we retourstoffen in. Retourstoffen moeten qua afmetingen in de grijze container passen. Toch komen we vaak grote voorwerpen tegen, zoals wasdrogers en wasmachines. We kunnen dit helaas niet meenemen, omdat onze kar dan te snel vol raakt. We nemen wel kleine elektrische apparaten mee, zoals een kleine tv of een radio. En ook handig om te weten: bied je printer aan zonder inkt, je stofzuiger zonder stofzuigerzak en je frituurpan zonder vet. Lees hier meer over wat we wel en niet kunnen meenemen.

Meer lezen over welk afval in welke container hoort? Kijk dan eens op deze pagina. Hier staat per afvalstroom wat er wel en niet in die container mag. De afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal is ook erg handig. Hier kun je snel vinden wat in welke afvalbak hoort.

Foto: Gemeente Oldambt