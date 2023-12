Verhoging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen inwoners een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage gaat per 1 januari 2024 van 19 euro naar 20,60 euro. De landelijke overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

Redenen voor het aanpassen van de eigen bijdrage zijn de inflatie en de stijgende kosten voor de voorzieningen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) informeert inwoners die gebruik maken van de Wmo over de stijging van de eigen bijdrage via de website en per brief.

Voor meer informatie kunnen inwoners kijken op de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/zakelijk/nieuws/2023/wijzigingen-eigen-bijdrage-wmo-gaan/

Foto: Gemeente Oldambt