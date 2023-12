Verhoging inkomensgrens energietoeslag

Inwoners met een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm komen ook in 2023 in aanmerking voor een energietoeslag. Deze toeslag is een tegemoetkoming van de overheid voor de extra energiekosten.

Daarnaast heeft de gemeente besloten dat er ook weer een tegemoetkoming moet komen voor inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van de geldende bijstandsnorm.

Wethouder Gert Engelkens: “Ook dit jaar zien we dat inwoners die net boven het minimum verdienen, de energiekosten eigenlijk niet kunnen betalen en in de problemen komen. We hebben daarom besloten om ook voor 2023 deze groep tegemoet te komen.” Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen aanspraak maken op een toeslag van 800 euro. Voor mensen met een inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm is er een toeslag van 500 euro beschikbaar.

Het doel is om eerst de huishoudens, zoals van inwoners met een uitkering, de energietoeslag van 800 euro automatisch uit te betalen. Ook de huishoudens met een inkomen tot 120% die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen en nu aan alle voorwaarden voldoen, krijgen automatisch uitbetaald.

We proberen deze betaling in december 2023 te doen. Wanneer inwoners in december 2023 de toeslag niet automatisch hebben ontvangen en hier wel recht op denken te hebben, dan kunnen ze vanaf 2 januari 2024 de energietoeslag bij de gemeente aanvragen.

Aanvraagprocedure

Inwoners die al een energietoeslag hebben ontvangen in 2022 of een uitkering van de gemeente krijgen hoeven niets te doen. De energietoeslag wordt dan automatisch toegekend.

Wanneer dat niet het geval is, kunnen inwoners vanaf 2 januari 2024 een aanvraag indienen. De aanvragen kunnen tot en met 30 april 2024 worden ingediend.

Vanaf 2 januari 2024 staat op de pagina energietoeslag hoe deze energietoeslag kan worden aangevraagd.

Foto: Gemeente Oldambt